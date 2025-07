L oratore teme quello di interesse nei cruciverba: la soluzione è Calo

Home / Soluzioni Cruciverba / L oratore teme quello di interesse

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L oratore teme quello di interesse' è 'Calo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Calo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calo? Calo indica una diminuzione o riduzione di qualcosa, come prezzi, livello o intensità. È un termine spesso usato in economia, sport o anche nel linguaggio quotidiano per descrivere un abbassamento di valori o prestazioni. In sostanza, rappresenta il processo di scendere o diminuire, ed è fondamentale per capire tendenze e cambiamenti. Quindi, il calo è un segnale di rallentamento o perdita in vari contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La teme solo chi ci credeGli strozzini li fanno con molto interesseTeme le papereNon deve perderlo l oratoreChi ne ha uno teme solo la scala reale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "L oratore teme quello di interesse", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

A N L T E P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLENTA" POLENTA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.