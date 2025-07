Introduzione di dati nel computer nei cruciverba: la soluzione è Input

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Introduzione di dati nel computer' è 'Input'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INPUT

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Input più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Input.

Perché la soluzione è Input? INPUT indica l'azione di inserire dati o comandi nel computer, consentendo all'utente di comunicare con il sistema. Può avvenire tramite tastiera, mouse o altri dispositivi di input. Questa operazione permette al computer di ricevere le istruzioni necessarie per elaborare le informazioni e offrire un risultato. In breve, è il primo passo per far funzionare qualsiasi applicazione digitale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il computer effettua quella dei datiArchivio di dati sul computer IngTrasferisce su linee telefoniche i dati del computerL introduzione dei datiDispositivi per registrare i dati di un computer

Se ti sei imbattuto nella definizione "Introduzione di dati nel computer", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

