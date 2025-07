Lo inganna Iago nei cruciverba: la soluzione è Otello

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo inganna Iago' è 'Otello'.

OTELLO

Curiosità e Significato di Otello

La parola Otello è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Otello? Otel lo inganna Iago è un gioco di parole che fa riferimento alla tragedia teatrale Otello di Shakespeare. Otello, protagonista tragico, viene ingannato da Iago, il suo malvagio consigliere, portandolo alla rovina. La parola Othello rappresenta quindi un personaggio simbolo di inganno e manipolazione, richiamando le trame di tradimento e passione che ancora affascinano oggi.

Come si scrive la soluzione Otello

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo inganna Iago", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

