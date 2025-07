I vicini... di fronte nei cruciverba: la soluzione è Dirimpettai

DIRIMPETTAI

Curiosità e Significato di Dirimpettai

Non fermarti alla soluzione! Conosci Dirimpettai più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Dirimpettai.

Perché la soluzione è Dirimpettai? Dirimpettai indica due persone o cose posizionate direttamente di fronte l'una all'altra, come vicini in modo opposto. È un termine spesso usato per descrivere abitazioni o punti di riferimento che si trovano frontalmente a distanza ravvicinata. Questa parola aiuta a capire meglio le relazioni spaziali e i rapporti tra luoghi o persone che si fronteggiano, creando un’immagine chiara e immediata del posizionamento.

Come si scrive la soluzione Dirimpettai

Stai cercando la risposta alla definizione "I vicini... di fronte"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T M E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONET" MONET

