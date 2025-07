I vari beni di un azienda nei cruciverba: la soluzione è Asset

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I vari beni di un azienda' è 'Asset'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSET

Curiosità e Significato... La parola Asset è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Asset.

Perché la soluzione è Asset? Gli asset sono tutti i beni e le risorse di un’azienda che hanno un valore economico, come immobili, macchinari, attrezzature o crediti. Sono fondamentali per il funzionamento e la crescita dell’impresa, rappresentando ciò che possiede e che può generare ricavi. Conoscere gli asset aiuta a valutare la solidità e il potenziale di un’azienda, elemento chiave per investimenti e strategie aziendali.

