La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I secondi in mezzo minuto' è 'Trenta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENTA

Curiosità e Significato di Trenta

Hai risolto il cruciverba con Trenta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Trenta.

Perché la soluzione è Trenta? TRENTA è il numero che rappresenta tre decine, ovvero 30. È spesso associato a minuti in un'ora, come i 30 secondi che si trovano nel mezzo di un minuto, simbolizzando il passare del tempo. La parola richiama anche l'importanza di contare e misurare con precisione. Quindi, trenta diventa un modo semplice per indicare un intervallo di tempo o una quantità precisa.

Come si scrive la soluzione Trenta

La definizione "I secondi in mezzo minuto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

