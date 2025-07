I monasteri dei più pazienti nei cruciverba: la soluzione è Certose

Home / Soluzioni Cruciverba / I monasteri dei più pazienti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I monasteri dei più pazienti' è 'Certose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERTOSE

Curiosità e Significato... La soluzione Certose di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Certose per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Certose? CertoSe è una parola che unisce certo e se, suggerendo sicurezza e possibilità condizionata. Può indicare qualcosa di affidabile ma dipendente da determinate condizioni. È un termine versatile, spesso usato in contesti informali per esprimere certezza in modo scherzoso o cautelativo. Insomma, rappresenta un equilibrio tra sicurezza e incertezza, ed è perfetto per chi vuole comunicare con un pizzico di ironia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ha i pazienti più giovaniI più pazienti degli sportiviI monací più pazientiIl pediatra con i pazienti più giovaniLe vacanze più lunghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "I monasteri dei più pazienti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

S Savona

E Empoli

U E R P I E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EUROPEI" EUROPEI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.