SALA

Curiosità e Significato di Sala

La parola Sala è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sala.

Perché la soluzione è Sala? La parola sala indica un ambiente interno di grandi dimensioni, come quelli di una casa, un teatro o un ufficio, caratterizzato da pareti che delimitano lo spazio. È un luogo di ritrovo, conversazione o attività, pensato per accogliere persone e creare un’atmosfera di convivialità. In breve, la sala è il cuore degli spazi condivisi, dove si svolgono momenti di socialità e relax.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha quattro piccole paretiHa due ruote e quattro pedaliHa vinto come l Italia quattro Mondiali di calcioNe ha quattro il violinoHa vinto quattro mondiali di F1

Come si scrive la soluzione Sala

Hai trovato la definizione "Ha le quattro pareti distanti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

