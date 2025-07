Ha la capa dura e non si convince nei cruciverba: la soluzione è Testardo

TESTARDO

Curiosità e Significato di Testardo

Perché la soluzione è Testardo? Testardo descrive una persona che, nonostante le opinioni altrui o le evidenze, si ostina a mantenere le proprie convinzioni. È chi ha la capa dura, cioè una forte determinazione a non cambiare idea, anche quando sarebbe più saggio ascoltare altri. In sostanza, essere testardi significa essere molto decisi e fermi nelle proprie posizioni, anche se ciò può portare a difficoltà o incomprensioni.

Come si scrive la soluzione Testardo

Hai trovato la definizione "Ha la capa dura e non si convince" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

