Fare uno scherzo nei cruciverba: la soluzione è Burlare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fare uno scherzo' è 'Burlare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BURLARE

Curiosità e Significato di Burlare

Perché la soluzione è Burlare? Burlare significa scherzare o prendere in giro qualcuno in modo giocoso, senza cattiveria. È un modo leggero di fare uno scherzo, spesso con il sorriso e senza intenzioni offensive. Questa parola racchiude l’arte di divertire gli altri attraverso battute o piccoli scherzi, creando un’atmosfera di allegria e complicità. In fondo, burlare è un modo per condividere momenti di spensieratezza.

Come si scrive la soluzione Burlare

Hai davanti la definizione "Fare uno scherzo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

U Udine

R Roma

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E U D N N D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DUNEDIN" DUNEDIN

