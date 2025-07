Famoso monumento che fu eretto nel Campo Marzio nei cruciverba: la soluzione è Ara Paci Augustae

ARA PACI AUGUSTAE

Curiosità e Significato di Ara Paci Augustae

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 15 lettere Ara Paci Augustae, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ara Paci Augustae? L'ARA PACI AUGUSTAE era un altare dedicato alla pace e alla prosperità instaurate dall'imperatore Augusto nel cuore di Roma, il Campo Marzio. Simbolo di stabilità e armonia, rappresentava il desiderio di un'era di tranquillità sotto il suo regno. Questo monumento testimonia l'importanza della propaganda politica e del culto dell'imperatore nell'antica Roma.

Come si scrive la soluzione Ara Paci Augustae

