Il Marzio che fu re di Roma

Campo marzio (antichità). coordinate: 41°54'30.45n 12°28'37.31e / 41.908458°n 12.47703°e41.908458; 12.47703 campo marzio è il quarto rione di roma, indicato... Anco Marzio, anche Marcio (in latino: Ancus Marcius; 675 a.C. () – Roma, 616 a.C.), è stato il quarto Re di Roma e l'ultimo di origine sabina, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

