È detta anche ocra rossa nei cruciverba: la soluzione è Ematite

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È detta anche ocra rossa' è 'Ematite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMATITE

Curiosità e Significato di Ematite

La parola Ematite è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ematite.

Perché la soluzione è Ematite? L'ematite è un minerale di colore rosso brillante, noto anche come ocra rossa per la sua tonalità intensa. Composto principalmente da ossido di ferro, viene spesso usato come pigmento naturale e ha un ruolo importante nell'industria metallurgica. La sua bellezza e le proprietà uniche lo rendono molto apprezzato in gioielleria e arte. È davvero una gemma dalla storia affascinante e dalle molteplici applicazioni.

Come si scrive la soluzione Ematite

Hai trovato la definizione "È detta anche ocra rossa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

A Ancona

T Torino

I Imola

T Torino

E Empoli

