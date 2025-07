Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele nei cruciverba: la soluzione è Strudel

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele' è 'Strudel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRUDEL

Curiosità e Significato di Strudel

Approfondisci la parola di 7 lettere Strudel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Strudel? Lo strudel è un dolce tradizionale dell'Alto Adige, caratterizzato da una pasta sottile e croccante ripiena di mele, uvetta, cannella e altri ingredienti aromatici. Questo dessert simbolo della cucina austriaca e altoatesina, viene spesso accompagnato da panna o gelato. Un piacere che racconta storie di territori e tradizioni, perfetto da gustare in ogni stagione.

Come si scrive la soluzione Strudel

Stai cercando la risposta alla definizione "Dolce austriaco e altoatesino ripieno di mele"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

U Udine

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

