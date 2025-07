Cose di poco conto, piccolezze nei cruciverba: la soluzione è Minuzie

Home / Soluzioni Cruciverba / Cose di poco conto, piccolezze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cose di poco conto, piccolezze' è 'Minuzie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINUZIE

Curiosità e Significato di Minuzie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Minuzie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Minuzie.

Perché la soluzione è Minuzie? Minuzie indica dettagli di poca importanza o piccole cose senza grande valore. Sono quelle sfumature o particolari insignificanti che spesso passano inosservati, ma che, prese singolarmente, non cambiano il quadro generale. In sostanza, sono le piccole cose di poco conto che, se trascurate, non influenzano significativamente l’insieme. Un modo per sottolineare quanto siano trascurabili certi aspetti della vita o di un discorso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cose di poco conto minuzieSbaglio di poco contoDifetto di poco contoComuni di poco contoDi poco conto come certi peccati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Minuzie

La definizione "Cose di poco conto, piccolezze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

I Imola

N Napoli

U Udine

Z Zara

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R P I S O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOSPIRI" SOSPIRI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.