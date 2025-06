Come la legge durante la guerra nei cruciverba: la soluzione è Marziale

MARZIALE

Curiosità e Significato... Marziale.

Perché la soluzione è Marziale? Marziale si riferisce a tutto ciò che riguarda la legge militare e le esigenze di guerra. È un termine che indica norme e regole applicate durante i conflitti per mantenere l'ordine e gestire le situazioni straordinarie. In sostanza, si tratta di leggi speciali che entrano in vigore in tempi di guerra, garantendo disciplina e controllo nelle operazioni militari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Divise l Italia durante l ultima guerraUna legione che combatté durante la prima guerra d indipendenzaGuidò i sudisti durante la Guerra di secessioneDurante la guerra fece arricchire molti trafficantiSi legge durante la Messa

M Milano

A Ancona

R Roma

Z Zara

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

