Chiusura di una ferita con ago e filo nei cruciverba: la soluzione è Sutura

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiusura di una ferita con ago e filo' è 'Sutura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SUTURA

Curiosità e Significato di Sutura

Vuoi sapere di più su Sutura? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sutura.

Perché la soluzione è Sutura? La sutura è il metodo utilizzato per chiudere una ferita con ago e filo, favorendo la cicatrizzazione e prevenendo infezioni. È una tecnica fondamentale in medicina, che permette di unire i lembi di pelle o tessuto interno in modo stabile e preciso. Con questa procedura, si garantisce una guarigione più rapida ed efficace, restituendo alla pelle il suo aspetto naturale.

Come si scrive la soluzione Sutura

Hai trovato la definizione "Chiusura di una ferita con ago e filo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

U Udine

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

