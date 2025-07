Chiesa evangelica del Salvation Army nei cruciverba: la soluzione è Metodista

METODISTA

Curiosità e Significato di Metodista

Perché la soluzione è Metodista? La parola metodista si riferisce a un membro o a una persona affiliata alla Chiesa Metodista, un movimento cristiano nato nel XVIII secolo in Inghilterra. Questa fede si distingue per l'accento sull’esperienza personale di fede, la carità e l’impegno sociale. La sua storia è strettamente legata a figure come John Wesley, che hanno promosso un cammino di crescita spirituale e servizio agli altri.

Come si scrive la soluzione Metodista

M Milano

E Empoli

T Torino

O Otranto

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

