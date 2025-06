Cercare di indebolire nei cruciverba: la soluzione è Minare

MINARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Minare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Minare? Minare significa indebolire o compromettere qualcosa dall’interno, spesso in modo sottile e progressivo. Si utilizza anche nel contesto di costruzioni, come nel caso di scavi sotto una struttura per farla crollare o indebolirla. In senso figurato, si riferisce a operazioni volte a minare la stabilità o la credibilità di qualcuno o qualcosa, con l’obiettivo di sabotare o creare problemi.

M Milano

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

T T I N I I A O L R A E E T P P Mostra soluzione



