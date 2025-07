Ce n è uno che collega Napoli a Ischia nei cruciverba: la soluzione è Traghetto

Home / Soluzioni Cruciverba / Ce n è uno che collega Napoli a Ischia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ce n è uno che collega Napoli a Ischia' è 'Traghetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAGHETTO

Curiosità e Significato di Traghetto

Approfondisci la parola di 9 lettere Traghetto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Traghetto? Il traghetto è un mezzo di trasporto marittimo che collega le città costiere o isole tra loro, come Napoli e Ischia. È un modo comodo e pittoresco per viaggiare sul mare, attraversando distanze più brevi rispetto alle navi di linea. Utilizzato sia dai turisti che dai residenti, il traghetto rappresenta un collegamento essenziale tra terra e isole, facilitando gli spostamenti e la scoperta del territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce ne sono di depresseNel bus ce n è una solaLa Matilde che fondò Il Mattino a NapoliCe n è molta da chiodiCe ne sono molte in Piazza San Pietro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Traghetto

Se "Ce n è uno che collega Napoli a Ischia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E N D E R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDENTO" REDENTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.