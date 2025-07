Calare d intensità nei cruciverba: la soluzione è Affievolire

Home / Soluzioni Cruciverba / Calare d intensità

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Calare d intensità' è 'Affievolire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFFIEVOLIRE

Curiosità e Significato... La soluzione Affievolire di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Affievolire per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Affievolire? Affievolire significa diminuire gradualmente l’intensità, la forza o il vigore di qualcosa. Può riferirsi a sensazioni, emozioni, suoni o anche a fenomeni naturali o effetti di azioni. In pratica, è come spegnere lentamente una luce o calmare un’ondata di entusiasmo, rendendo tutto più lieve e meno evidente. È un termine utile per descrivere processi di attenuazione o indebolimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Calare la bandieraUnità di misura della intensità di correnteIn certe lampade regola l intensità luminosaLa sua scala misura l intensità dei tornadoStudia l intensità cromatica delle sostanze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Calare d intensità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

E Empoli

V Venezia

O Otranto

L Livorno

I Imola

R Roma

E Empoli

L E R S A V E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SVELARE" SVELARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.