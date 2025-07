Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa nei cruciverba: la soluzione è In Bocca Al Lupo

IN BOCCA AL LUPO

Curiosità e Significato di In Bocca Al Lupo

Approfondisci la parola di 13 lettere In Bocca Al Lupo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è In Bocca Al Lupo? Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa si esprime con l'augurio In bocca al lupo. Questa espressione significa augurare buona fortuna, incoraggiando qualcuno a superare un momento difficile o una sfida importante. Originariamente legata a tradizioni teatrali e popolari, oggi è un modo amichevole per sostenere chi si prepara a affrontare qualcosa di impegnativo. Ricorda: un po’ di fortuna non guasta mai!

Come si scrive la soluzione In Bocca Al Lupo

Stai cercando la risposta alla definizione "Augurio per chi deve affrontare una prova pericolosa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

A Ancona

A Ancona

L Livorno

L Livorno

U Udine

P Padova

O Otranto

