La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un armadio a scomparti' è 'Stipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPO

Curiosità e Significato di Stipo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Stipo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stipo.

Perché la soluzione è Stipo? Stipo indica un armadio a scomparti, pensato per organizzare e conservare oggetti in modo ordinato. Questo mobile compatto permette di suddividere lo spazio interno in sezioni, facilitando la ricerca e mantenendo tutto in ordine. Ideale per ambienti domestici o uffici, il suo design pratico e funzionale lo rende una soluzione intelligente per ogni esigenza di archiviazione.

Come si scrive la soluzione Stipo

La definizione "Un armadio a scomparti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

