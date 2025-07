Armadio a scomparti nei cruciverba: la soluzione è Stipo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Armadio a scomparti' è 'Stipo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STIPO

Curiosità e Significato di Stipo

La parola Stipo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stipo.

Perché la soluzione è Stipo? Stipo è un termine antico che indica un armadio suddiviso in scomparti o ripiani, ideale per organizzare vestiti, oggetti o libri in modo ordinato. Questo mobile compatto e funzionale permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, mantenendo tutto ben visibile e facilmente accessibile. Una soluzione pratica per ottimizzare l’arredamento di casa o ufficio.

Come si scrive la soluzione Stipo

Se "Armadio a scomparti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

I Imola

P Padova

O Otranto

