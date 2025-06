Vi cade il medium nei cruciverba: la soluzione è Trance

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi cade il medium

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vi cade il medium' è 'Trance'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRANCE

Curiosità e Significato... La soluzione Trance di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trance per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trance? Trance indica uno stato di coscienza alterato, spesso associato a sensazioni di calma, concentrazione o suggestione profonda. È utilizzato in musica, psicologia e spiritualità per descrivere momenti di immersione totale, in cui la mente si distacca dal quotidiano. Un’esperienza che può portare a introspezione o a sensazioni di rilassamento intenso. La parola racchiude un mondo di emozioni e stati mentali unici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi cade d inverno la marmottaIl sonno in cui cade il mediumVi cade ciò che è obsoletoVi si cade dalla padellaVi cade ciò che non dura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Vi cade il medium" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

E Empoli

I I P A S T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPAIATI" SPAIATI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.