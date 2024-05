Vi cade ciò che non dura

Sostantivo

Curiosità su: L'oblio rappresenta la dimenticanza intesa come fenomeno non temporaneo, non dovuto a distrazione o perdita temporanea di memoria, ma come stato più o meno duraturo, come scomparsa o sospensione del ricordo con un particolare accento sullo stato di abbandono del pensiero e del sentimento. Da non confondersi con il concetto di amnesia, in quanto non condivide con questo la durata del fenomeno, tipicamente temporanea nell'amnesia, né il carattere di abbandono della volontà e del sentimento tipico dell'oblio.

oblio ( approfondimento) m sing (pl.: oblii)

completa dimenticanza (senso figurato) condizione interiore di incoscienza

Voce verbale

oblio

prima persona singolare dell'indicativo presente di obliare

Sillabazione

o | blì | o

Pronuncia

IPA: /o'blio/

Etimologia / Derivazione

da obliare

Citazione

Sinonimi

dimenticanza, dimenticatoio

noncuranza, indifferenza, disinteresse, abbandono

( senso figurato ) buio, oscurità, silenzio

buio, oscurità, silenzio (spregiativo) limbo

.





Contrari

memoria, ricordo, rimembranza

Parole derivate

oblioso

Termini correlati