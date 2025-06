Vera pianta nei cruciverba: la soluzione è Aloe

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vera pianta' è 'Aloe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALOE

Perché la soluzione è Aloe? L'aloe è una pianta succulenta nota per le sue foglie spesse e ruvide, ricche di gel dall’effetto lenitivo e curativo. Originaria delle regioni tropicali e subtropicali, viene spesso utilizzata in cosmetica e medicina naturale per le sue proprietà idratanti e antinfiammatorie. Una vera alleata della pelle, l’aloe rappresenta un rimedio naturale versatile e apprezzato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:vera: pianta grassavera: una pianta grassavera pianta grassaLa vera pianta grassavera pianta grassa come l agave

