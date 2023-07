vera pianta grassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: vera pianta grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ALOE

Significato/Curiosità : vera pianta grassa

La vera pianta grassa, comunemente nota come aloe, è una pianta succulenta conosciuta per le sue molteplici proprietà benefiche. Appartenente alla famiglia delle Liliaceae, presenta foglie carnose e lanceolate, spesso con spine sui margini. Originaria delle regioni aride dell'Africa, è oggi coltivata in tutto il mondo per i suoi utilizzi terapeutici e cosmetici. L'interno delle foglie contiene un gel trasparente ricco di vitamine, minerali e antiossidanti, ampiamente utilizzato per lenire scottature, irritazioni cutanee e per idratare la pelle. Alcuni studi suggeriscono anche le sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie. Inoltre, l'estratto di aloe viene utilizzato in integratori per il benessere digestivo e per supportare il sistema immunitario. Grazie alla sua resistenza e facilità di coltivazione, l'aloe è una scelta popolare per gli appassionati di piante, sia per principianti che per esperti giardinieri.

