FIAMMATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Fiammata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Fiammata.

Perché la soluzione è Fiammata? Fiamma di breve durata si riferisce a una fiamma che si accende e si spegne rapidamente, come un lampo di fuoco. È un’espressione usata anche in senso figurato per indicare qualcosa di breve e intenso, come un’emozione o un’ispirazione momentanea. La parola fiammata richiama proprio questa idea di una scintilla fugace che lascia il segno nel breve tempo.

