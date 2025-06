Una scodella di legno nei cruciverba: la soluzione è Ciotola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una scodella di legno' è 'Ciotola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIOTOLA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ciotola? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Ciotola.

Perché la soluzione è Ciotola? Una ciotola è un contenitore di forma rotonda, generalmente in ceramica, vetro o legno, usato per servire o contenere alimenti come zuppe, insalate o snack. È molto comune in cucina, pratica e versatile, ideale per presentare cibi in modo semplice ed elegante. La sua forma accogliente e funzionale la rende un elemento essenziale in ogni casa.

Non riesci a risolvere la definizione "Una scodella di legno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

O Otranto

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

