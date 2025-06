Una piccola presa nei cruciverba: la soluzione è Pizzico

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una piccola presa' è 'Pizzico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIZZICO

Curiosità e Significato... La soluzione Pizzico di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pizzico per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pizzico? Una pizzico è una piccola quantità di qualcosa, spesso usata in cucina per indicare un pizzico di sale o pepe. È anche un'espressione che suggerisce una minima porzione o un leggero tocco di qualcosa. L'immagine di un “pizzico” richiama delicatezza e precisione, rendendolo un termine versatile e comune nel linguaggio quotidiano e culinario. Un modo semplice per descrivere una dose davvero minuta di qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Don fondò la Piccola Opera della Divina ProvvidenzaPiccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materialiChi l ha presa zoppicaPiccola rocca in cima a un alturaUna piccola finestra pubblicitaria online

P Padova

I Imola

Z Zara

I Imola

C Como

O Otranto

S N T P O R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PASTRANO" PASTRANO

