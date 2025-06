Uguaglianza di calore nei cruciverba: la soluzione è Omotermia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Uguaglianza di calore' è 'Omotermia'.

OMOTERMIA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Omotermia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Omotermia.

Perché la soluzione è Omotermia? L'omeotermia è la capacità di mantenere costante la temperatura corporea, indipendentemente dalle variazioni esterne. È un meccanismo fondamentale per garantire il buon funzionamento degli organismi viventi, che regolano internamente il calore grazie a processi come sudorazione, brividi e termoregolazione. Questo equilibrio termico permette di vivere in ambienti diversi senza rischi per la salute, assicurando così un equilibrio naturale.

O Otranto

M Milano

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

M Milano

I Imola

A Ancona

