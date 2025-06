Tutt altro che allegre nei cruciverba: la soluzione è Meste

Home / Soluzioni Cruciverba / Tutt altro che allegre

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tutt altro che allegre' è 'Meste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MESTE

Curiosità e Significato... La parola Meste è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Meste.

Perché la soluzione è Meste? MESTE indica uno stato di tristezza, malinconia o abbattimento. È un termine che descrive un umore cupo e privo di allegria, spesso legato a momenti di sconforto o delusione. Quando ci si sente meste, il cuore è appesantito e l’animo in penombra. Comprendere questa parola aiuta a evidenziare emozioni profonde, rendendo più autentici i sentimenti condivisi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tutt altro che hardTutt altro che superficialiTutt altro che dirittoTutt altro che facetaTutt altro che frequenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Tutt altro che allegre"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

A T C E P O R I R A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARTICOLARE" PARTICOLARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.