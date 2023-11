La definizione e la soluzione di: Una notizia gonfiata volutamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : MONTATURA

Il telescopio è uno strumento ottico che mediante il funzionamento di lenti o specchi o altri dispositivi permette la visione di oggetti spaziali ...

Altre risposte alla domanda : Una notizia gonfiata volutamente : notizia; gonfiata; volutamente; Una notizia inventata; la notizia TG satirico; Lo è una notizia non falsa; L Enzo di Striscia la notizia ; La rapida diffusione di una notizia di bocca in bocca; Un imbarcazione che deve essere gonfiata ; Imbarcazione che va gonfiata ; Notizia gonfiata ad arte; Imbarcazione gonfiata ; L aggravante per chi commette volutamente un reato; Tale è l incendio appiccato volutamente ; Ragionamento volutamente assurdo; Tale è l incendio causato volutamente ; Lingua artificiale volutamente facile da imparare;

