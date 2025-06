La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tra i più noti vini di Piacenza' è 'Gutturnio' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GUTTURNIO

Perché la soluzione è Gutturnio? Il Gutturnio è un celebre vino rosso della provincia di Piacenza, ottenuto dall’unione di uve Barbera e Bonarda. Il suo nome deriva dall’antica tradizione romana, dove gutturnium indicava un grande recipiente per il vino. Questo vino rappresenta l’eccellenza del territorio, con un sapore intenso e vivace che racconta la storia e la passione della zona. Un vero simbolo locale da scoprire e apprezzare.

