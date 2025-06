Terrorizzare, spaventare nei cruciverba: la soluzione è Atterrire

Perché la soluzione è Atterrire? Atterrire significa spaventare profondamente, provocando un senso di paura intensa e improvvisa. Deriva dall’idea di far cadere qualcuno in uno stato di shock o terrore. È spesso usato per descrivere situazioni o emozioni che fanno tremare, come una notizia sconvolgente o un evento spaventoso. In breve, attterrire è quello che succede quando la paura prende il sopravvento.

