La definizione e la soluzione di 6 lettere: Può spaventare l acquirente. PREZZO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il prezzo è il valore economico di un bene o servizio espresso in moneta corrente in un dato tempo e luogo, che varia in base a modificazioni della domanda e offerta, e deve corrispondere al rapporto fra il ricavo totale desiderato dall'azienda da quella merce e il quantitativo prodotto: R=Rx{\displaystyle \langle R\rangle ={\frac {R}{x}}}In questo parametro si concentra tutta l'informazione a disposizione degli agenti economici. Per attività, opere o prodotti di natura immateriale, ovvero i servizi, si dovrebbe usare più correttamente il termine tariffa invece che prezzo. Sebbene, a volte usato erroneamente come sinonimo, il costo è un ...

prezzo ( approfondimento) m sing (pl.: prezzi)

(economia) somma di denaro necessaria (espressa in moneta locale) per acquistare un prodotto o per ottenere un servizio il prezzo è, insieme al sapore, uno dei fattori che più incide sulle scelte alimentari etichetta di prezzo (senso figurato) sacrificio (senso figurato) valore

Sillabazione

prèz | zo

Pronuncia

IPA: /'prttso/

Etimologia / Derivazione

dal latino pretium

Citazione

Sinonimi

(di prestazione, professionista) tariffa, compenso, parcella, onorario

tariffa, compenso, parcella, onorario ( per estensione ) (di merce, prodotto) cartellino, etichetta

cartellino, etichetta (senso figurato) (per successo, notorietà) scotto, pena, fio

Parole derivate

deprezzare, disprezzare, pregiare, prezzare, soprapprezzo, sottoprezzo

Termini correlati

(per estensione) offerta

Proverbi e modi di dire