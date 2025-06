Specialità motociclistica nei cruciverba: la soluzione è Trial

Home / Soluzioni Cruciverba / Specialità motociclistica

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Specialità motociclistica' è 'Trial'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIAL

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Trial: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trial? Il termine trial si riferisce a una specialità motociclistica che consiste nel superare percorsi pieni di ostacoli senza mettere i piedi a terra. È uno sport di destrezza e equilibrio, dove il pilota dimostra abilità e controllo sulla moto. Questa disciplina mette alla prova la capacità di affrontare terreni difficili con precisione e delicatezza, rendendola affascinante per gli appassionati di motori e sfide tecniche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una gara motociclistica su terreno accidentatoUna specialità tiroleseUna specialità dello scifritto: è una specialità emilianaLa specialità sportiva di Filippo Ganna

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Specialità motociclistica" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

L Livorno

C O A P A T L E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CLEOPATRA" CLEOPATRA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.