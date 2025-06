Sottile dispositivo metallico utilizzato in chirurgia nei cruciverba: la soluzione è Stent

STENT

Curiosità e Significato... La soluzione Stent di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stent per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Stent? Uno stent è un piccolo tubo metallico inserito nel corpo durante un intervento chirurgico, solitamente per mantenere aperti vasi sanguigni o passaggi ostruiti. Essenziale in cardiologia e altre specialità, aiuta a garantire un flusso sanguigno regolare, riducendo il rischio di complicanze. Si tratta di un dispositivo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti, assicurando che i canali vitali rimangano aperti e funzionanti.

