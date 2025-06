Situato al di fuori nei cruciverba: la soluzione è Esterno

ESTERNO

Curiosità e Significato... La soluzione Esterno di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esterno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esterno? Esterno indica tutto ciò che si trova all'esterno di qualcosa, come l'ambiente che circonda un edificio o un oggetto. È il contrario di interno, riferendosi a ciò che è fuori, visibile dall'esterno. È un termine molto usato per descrivere spazi aperti, facciate o parti non coperte. Insomma, se qualcosa è esterno, significa che si trova fuori da un confine o da una struttura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Situati al di fuoriIl grande mercato situato fuori dai centri abitatiIdentifica tutti quei generi che sono al di fuori del popSituato al di qua di un confineSi vizia al chiuso

