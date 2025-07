Situati al di fuori nei cruciverba: la soluzione è Esterni

ESTERNI

Curiosità e Significato di Esterni

Perché la soluzione è Esterni? Esterni indica tutto ciò che si trova all'esterno di un luogo, di un edificio o di una struttura. È un termine usato per descrivere ciò che è fuori, come il cortile, il giardino o le parti accessibili dall’esterno. Un modo semplice per indicare ciò che si trova oltre le mura o i confini interni. Quindi, quando si parla di ‘esterni’, si fa riferimento alle aree aperte e visibili dall’esterno.

Come si scrive la soluzione Esterni

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

