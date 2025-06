Si scartano anche quelli che piacciono nei cruciverba: la soluzione è Regali

Home / Soluzioni Cruciverba / Si scartano anche quelli che piacciono

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si scartano anche quelli che piacciono' è 'Regali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGALI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Regali, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Regali? Regali sono doni che si fanno per festeggiare un'occasione speciale o semplicemente per mostrare affetto. Spesso vengono scelti con cura, ma anche quelli che piacciono possono essere scartati, magari perché non adatti o preferiti. È il gesto di mettere in mano qualcosa che rappresenta un pensiero e un sentimento, anche quando si tratta di rifiutarlo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quelli che piacciono si divoranoSi scartano filtrandoSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Si scartano anche quelli che piacciono"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

R I T S A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STRANI" STRANI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.