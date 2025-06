Si prendono... per le spalle nei cruciverba: la soluzione è Mantelli

MANTELLI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Mantelli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mantelli? I mantelli sono capi di abbigliamento ampi e avvolgenti che coprono le spalle e parte del corpo, spesso usati per proteggersi dal freddo o come elemento di stile. Tradizionalmente associati a figure storiche o personaggi eleganti, i mantelli rappresentano un modo semplice e chic per aggiungere un tocco di classe e mistero a qualsiasi look. Sono un classico intramontabile della moda e del costume.

Se "Si prendono... per le spalle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

