La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si intrecciano per fare panieri' è 'Vimini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIMINI

Curiosità e Significato... La soluzione Vimini di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vimini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vimini? I vimini sono sottili rami intrecciati, tradizionalmente usati per creare cestini e panieri. Questa tecnica artigianale permette di ottenere contenitori resistenti e leggeri, ideali per trasportare frutta, verdura o piccoli oggetti. L'uso dei vimini risale a secoli fa, mantenendo ancora oggi vivo l'antico mestiere di intrecciare materiali naturali per scopi pratici e decorativi.

V Venezia

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

