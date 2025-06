Si è dato all ippica nei cruciverba: la soluzione è Fantino

FANTINO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Fantino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fantino? Fantino indica il cavallerizzo che monta e guida il cavallo durante le corse ippiche. È un termine molto usato nel mondo delle corse di cavalli, dove l'abilità del fantino può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Quindi, se si dice che qualcuno si è dato all'ippica, potrebbe voler dire che ha scelto di dedicarsi a questa affascinante e impegnativa disciplina.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

