La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scatto felino... in avanti' è 'Balzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALZO

Curiosità e Significato... La parola Balzo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Balzo.

Perché la soluzione è Balzo? Balzo indica un salto rapido e improvviso, come quello di un gatto che si muove con agilità e precisione. È un movimento in avanti, spesso usato per superare ostacoli o raggiungere qualcosa di desiderato. Questo termine trasmette dinamicità, energia e prontezza, ed è perfetto per descrivere azioni rapide e decise, proprio come un felino che scatta in avanti con agilità.

Hai trovato la definizione "Scatto felino... in avanti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

Z Zara

O Otranto

E R B L U N O Mostra soluzione



