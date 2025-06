Sbarramenti fluviali nei cruciverba: la soluzione è Dighe

Home / Soluzioni Cruciverba / Sbarramenti fluviali

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sbarramenti fluviali' è 'Dighe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGHE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Dighe? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Dighe.

Perché la soluzione è Dighe? Gli sbarramenti fluviali sono strutture costruite lungo i fiumi per controllare il flusso dell'acqua, prevenendo inondazioni e gestendo le risorse idriche. Queste dighe regolano il livello delle acque, consentendo anche la creazione di bacini di raccolta o l'irrigazione dei terreni. In sintesi, sono strumenti fondamentali per la sicurezza e l'economia delle zone circostanti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Contrafforti fluvialiSbocchi fluvialiGrandi sbarramenti per la Formazione di bacini artificialiGli sbarramenti sui fiumiTortuosità fluviali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Sbarramenti fluviali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

G Genova

H Hotel

E Empoli

O H D N I O O B R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROBIN HOOD" ROBIN HOOD

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.