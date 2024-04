La Soluzione ♚ Contrafforti fluviali La definizione e la soluzione di 6 lettere: Contrafforti fluviali. ARGINI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Contrafforti fluviali: Mignano diga a gravità diga di pantano d'avio diga a contrafforti diga del lago barlett diga a contrafforti con archi multipli diga di ridracoli diga ad arco... L'argine è un'opera di difesa passiva del territorio atta ad impedire lo straripamento dei corsi d'acqua. Esso è generalmente costituito da un rilevato impermeabile in terra simile ad una diga che può raggiungere altezze anche considerevoli (in Italia sia il fiume Po sia il fiume Adige hanno argini che superano i 10 metri di altezza). Secondo la convenzione della destra e sinistra orografica, ponendosi rivolti nella direzione del corso ... Altre Definizioni con argini; contrafforti; fluviali; Attorno ai fogli; Sono in mezzo ai contrafforti; Sbocchi fluviali;

La risposta a Contrafforti fluviali

ARGINI

A

R

G

I

N

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Contrafforti fluviali' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.