GUANTI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Guanti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Guanti? I guanti sono indumenti che si infilano sulle mani per proteggerle o per motivi estetici. Utilizzati in varie situazioni, come il lavoro, lo sport o l’igiene, coprono le dita e parte del palmo per offrire comfort e sicurezza. Semplici da mettere e togliere, sono un accessorio indispensabile nella vita quotidiana e nelle attività professionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ci si infilano le maniÈ divenuto celebre quello milanese di Mani puliteInduriscono le maniRecitare a mani giunteLe mani di vernice

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

