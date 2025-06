Ci si infilano le mani nei cruciverba: la soluzione è Tasche

TASCHE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tasche? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Tasche.

Perché la soluzione è Tasche? Le tasche sono scomparti presenti nei vestiti, come pantaloni e giacche, ideali per custodire oggetti di uso quotidiano. Quando si dice ci si infilano le mani, si fa riferimento al gesto di inserire le mani all’interno delle tasche, un'abitudine comune per sentirsi più comodi o per trasportare qualcosa. Sono un elemento pratico e spesso anche stilistico dell’abbigliamento.

Hai davanti la definizione "Ci si infilano le mani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

